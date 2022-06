Traffico Roma del 12-06-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 giugno 2022) Luceverdebuona domenica e ben trovati dalla redazione sulla carreggiata interna del raccordo code tra la Cristoforo Colombo e laFiumicino In questa domenica di sole intenso illungo il litorale di a tratti nei due sensi di marcia tra lido di Castel Fusano e la Marina di Ardea rallentato anche ildella Cassia tra il raccordo è la Storta in uscita dalla capitale in città ancora cuore in via Tuscolana tra via delle Capannelle raccordo verso quest’ultimo per un incidente avvenuto in precedenza prudenza poi in via Appia all’altezza di via Appia Pignatelli dove sono stati segnalati animali sulla strada questa sera secondo appuntamento con Vasco Rossi al Circo Massimo cose diverse strade già deviato e nuove linee bus altre otto linee saranno deviati dalle 14 quando chiuderanno al ...