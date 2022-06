Roma | si studia l' ipotesi Mertens Ma il colpo è quasi impossibile - Sport - Calcio - quotidiano net

Pubblicità

sportli26181512 : Roma, si studia Mertens: Dries Mertens, con il contratto in scadenza tra meno di un mese con il Napoli, potrebbe pr… - infoitsport : La Roma studia Mertens, ma due aspetti frenano l'affare: col Napoli non è finita - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - La Roma studia il colpo Mertens ma le cifre richieste dal belga sono elevate - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - La Roma studia il colpo Mertens ma le cifre richieste dal belga sono elevate - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - La Roma studia il colpo Mertens ma le cifre richieste dal belga sono elevate -

Dopo la Lazio, anche lapensa a Mertens, 12 giugno 202 - Da una parte all'altra della capitale: dopo il disinteresse della Lazio è laa partire alla carica per l'affare Dries Mertens , giocatore dalla grande esperienza e che piace molto a Jose Mourinho . Proprio come successo per i biancocelesti, spinti soprattutto dal grande ...Leggi anche -, sil'ipotesi MertensRoma, 12 giugno 202- Da una parte all'altra della capitale: dopo il disinteresse della Lazio è la Roma a partire alla carica per l'affare Dries Mertens, giocatore dalla grande esperienza e che piace ...È scomparsa a Roma, dopo una lunga malattia, la storica dell’arte Augusta Monferini Calvesi, grande studiosa e a lungo direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma.