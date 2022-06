Ong, il processo di Trapani e la criminalizzazione della solidarietà (Di domenica 12 giugno 2022) E’ ripreso qualche giorno fa il processo di Trapani contro le Ong. Nel più grande processo contro i soccorritori in mare sono coinvolti l‘Ong tedesca Jugend Rettet, Medici senza Frontiere e Save The Children con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione illegale. È una vera battaglia tra attivisti e magistratura. Uno scontro per cui si è parlato anche di una grave criminalizzazione della solidarietà Le Ong, Trapani e le gravi accuse Il 7 giugno è ripreso l’importante processo di Trapani contro le Ong. Un fatto inedito, le precedenti inchieste si erano concluse tutte con l’archiviazione senza arrivare a processo, che vede alla sbarra 21 membri di Ong. Le organizzazioni umanitarie coinvolte sono Jugend Rettet, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 giugno 2022) E’ ripreso qualche giorno fa ildicontro le Ong. Nel più grandecontro i soccorritori in mare sono coinvolti l‘Ong tedesca Jugend Rettet, Medici senza Frontiere e Save The Children con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione illegale. È una vera battaglia tra attivisti e magistratura. Uno scontro per cui si è parlato anche di una graveLe Ong,e le gravi accuse Il 7 giugno è ripreso l’importantedicontro le Ong. Un fatto inedito, le precedenti inchieste si erano concluse tutte con l’archiviazione senza arrivare a, che vede alla sbarra 21 membri di Ong. Le organizzazioni umanitarie coinvolte sono Jugend Rettet, ...

