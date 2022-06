Milan, Serginho su Theo Hernandez: «Può diventare il più forte in assoluto» (Di domenica 12 giugno 2022) L’ex terzino del Milan Serginho ha elogiato le qualità di Theo Hernandez Serginho, storico ex terzino sinistro del Milan, in una intervista a Tuttosport ha elogiato le qualità di Theo Hernandez. LE PAROLE – «Ha dimostrato di essere un giocatore in grandissima forma, che ha margini di crescita. In quella posizione noi siamo tenuti a migliorare giorno dopo giorno. Lui può farlo. Mi auguro che possa diventare molto più forte di quanto è adesso. Ora comunque è già tra i terzini più forti al mondo. E potrà diventare il più forte in assoluto». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022) L’ex terzino delha elogiato le qualità di, storico ex terzino sinistro del, in una intervista a Tuttosport ha elogiato le qualità di. LE PAROLE – «Ha dimostrato di essere un giocatore in grandissima forma, che ha margini di crescita. In quella posizione noi siamo tenuti a migliorare giorno dopo giorno. Lui può farlo. Mi auguro che possamolto piùdi quanto è adesso. Ora comunque è già tra i terzini più forti al mondo. E potràil piùin». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News ...

Pubblicità

NandoNuovo : RT @AndreaPropato: #Serginho: “#Hernandez ha tutto per diventare molto più forte di quanto lo sia adesso. Se il Milan vuole tornare a domin… - infoitsport : Milan, Serginho: “Complimenti a Pioli e alla società. Leao deve restare” - MilanPress_it : Le parole di #Serginho sul #Milan??????? - underpressvrev : RT @AndreaPropato: #Serginho: “#Hernandez ha tutto per diventare molto più forte di quanto lo sia adesso. Se il Milan vuole tornare a domin… - KunGrax : RT @AndreaPropato: #Serginho: “#Hernandez ha tutto per diventare molto più forte di quanto lo sia adesso. Se il Milan vuole tornare a domin… -