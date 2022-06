La Germania deve rimontare l'Ungheria - Sport - quotidiano.net (Di domenica 12 giugno 2022) Nell'altra partita del girone Ungheria e Germania pareggiano 1 - 1 con reti di Nagy al 6' e pareggio di Hofmann al 9'. In classifica così l'Italia resta prima con 5 punti; seguono Ungheria con 4, ... Leggi su quotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Nell'altra partita del gironepareggiano 1 - 1 con reti di Nagy al 6' e pareggio di Hofmann al 9'. In classifica così l'Italia resta prima con 5 punti; seguonocon 4, ...

