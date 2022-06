I tre messaggi che Draghi | Macron e Scholz devono mandare a Mosca e al mondo

Leggi su formiche

(Di domenica 12 giugno 2022) La guerra in Ucraina è ibrida, integrata su molti fronti probabilmente molto più di tutte le guerre del passato. Per affrontarla quindi, bisogna osservarne i vari elementi. La Russia del presidente Vladimir Putin vuole una vittoria militare chiara sul campo, che ancora oggi, dopo quasi quattro mesi di combattimento, non ha. Un ostacolo formidabile a ciò sono le forniture di armi occidentali agli Ucraini, che danno mezzi materiali e sostegno psicologico a Kiev. Tagliare queste forniture potrebbe dare un vantaggio importante a. Certo non sarebbe risolutivo, perché ormai è chiara la determinazione ucraina a battersi fino all’ultimo. Ma in uno scontro di attrito, dove i russi non fanno più prigionieri ma radono al suolo città e villaggi per spopolarli, la mancanza o abbondanza di artiglieria da una delle parti gioca un ruolo molto importante. Le armi che Putin usa ...