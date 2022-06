Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'Non voglio morire, non voglio morire, ho paura che i miei figli non si ricorderanno neanche di me'. Sono le parole… - repubblica : Fedez e gli audio strazianti degli incontri con lo psicologo: 'Ho paura di morire, i miei figli non mi ricorderanno' - neXtquotidiano : “Ho paura di morire”: gli audio di #Fedez dallo psicologo dopo aver scoperto di avere un tumore - danielamartani : @xbabyLou Si ha paura di morire anche senza avere una patologia - xbabyLou : @danielamartani Un opinione, sul dolore di qualcun altro, senza il minimo rispetto. È un uomo che ha affrontato un… -

Fedez posa per i fotografi a margine della presentazione dell'evento 'Love Mi', un concert Roma, 12 giugno 2022 - Fedez come non lo avete mai sentito. " Non voglio, non voglio, hoche i miei figli non si ricorderanno neanche di me". Sono le parole, tra i singhiozzi, del rapper allo psicologo nel giorno in cui ha scoperto di avere un tumore al pancreas . È lo ...Un solo pensiero riusciva a devastarmi più delladella morte: non essere ricordato dai miei figli. Beh, oggi mi chiedo se tutto questo mi sia stato realmente d'insegnamento. Perché l'essere ..."Non voglio morire altrimenti i miei figli non si ricorderanno di me". Parole pronunciate piangendo disperatamente . Il protagonista ...Fedez posa per i fotografi a margine della presentazione dell'evento 'Love Mi', un concert Roma, 12 giugno 2022 - Fedez come non lo avete mai sentito. "Non voglio morire, non voglio morire, ho paura c ...