Gaetano e Zerbin verso la permanenza al Napoli: per l’ex Frosinone c’è una proposta dalla Serie A (Di domenica 12 giugno 2022) Il futuro del Napoli passa anche dai giovani azzurri che faranno ritorno ‘a casa’ per esprimere il proprio talento. Dopo Cremonese e Frosinone, Gaetano e Zerbin vogliono restare con Luciano Spalletti e crescere in maglia Napoli Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il direttore responsabile di SpazioNapoli, Pasquale Giacometti, ha parlato del futuro dei giovani azzurri che sono pronti ad unirsi alle fila di Luciano Spalletti. Gaetano? “Credo che debba restare al Napoli. Secondo me ha concluso il suo percorso in prestito ed è arrivato il momento di lanciarlo. Al momento troverebbe spazio in un centrocampo a due, a 3 e da trequartista. Potrebbe tornare utile sia dall’inizio che a partita in corso. La sua duttilità, e la questione ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 giugno 2022) Il futuro delpassa anche dai giovani azzurri che faranno ritorno ‘a casa’ per esprimere il proprio talento. Dopo Cremonese evogliono restare con Luciano Spalletti e crescere in magliaAi microfoni di Radio Kiss Kiss, il direttore responsabile di Spazio, Pasquale Giacometti, ha parlato del futuro dei giovani azzurri che sono pronti ad unirsi alle fila di Luciano Spalletti.? “Credo che debba restare al. Secondo me ha concluso il suo percorso in prestito ed è arrivato il momento di lanciarlo. Al momento troverebbe spazio in un centrocampo a due, a 3 e da trequartista. Potrebbe tornare utile sia dall’inizio che a partita in corso. La sua duttilità, e la questione ...

Pubblicità

LucaBosso93 : RT @GianmarcoGio: ????? Il @sscnapoli, ad oggi, non considera proposte per #Zerbin e #Gaetano: i due calciatori andranno prima in ritiro e sa… - angianna78 : @1926_cri Io credo che per Gaetano e Zerbin sia arrivato il momento di entrare a fare parte della rosa. Sostituire… - kekkopolv : RT @Napoli_Report: Il #Napoli, tranne clamorose sorprese, porterà in ritiro #Zerbin e #Gaetano. Zerbin ha almeno 4/5 richieste: ci sono tut… - Peppedema921 : @Andrea842631710 @Franciwinwar E tu vuoi andare a fare una Champions con Elmas, Gaetano, Zerbin, Lozano, Politano,… - Franciwinwar : @Andrea842631710 @Peppedema921 Si ma questo Gaetano è zerbin sono da napoli? -