F1 GP Azerbaijan 2022, Hamilton problemi alla schiena. Wolff: “Scusa per la cassa di mer… che ti diamo” (Di domenica 12 giugno 2022) Lewis Hamilton si è classificato quarto nel GP di Azerbaijan 2022 di formula uno. L’inglese è arrivato alle spalle delle due Red Bull di Verstappen e Perez e del compagno di squadra Russell. Il pilota della Mercedes ha palesato dei problemi alla schiena all’arrivo non riuscendo quasi ad uscire dalla propria vettura. Una volta fuori si è messo a saltellare facendo notare ancora di più la propria sensazione di dolore. Hamilton ha ricevuto anche le scuse di Toto Wolff, che si è così espresso in un team radio: “Scusa per la scatola di mer… che ti diamo”. L’allusione è ovviamente alla macchina, che quest’anno sta dando grandissimi problemi sia ai due ... Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Lewissi è classificato quarto nel GP didi formula uno. L’inglese è arrivato alle spalle delle due Red Bull di Verstappen e Perez e del compagno di squadra Russell. Il pilota della Mercedes ha palesato deiall’arrivo non riuscendo quasi ad uscire dpropria vettura. Una volta fuori si è messo a saltellare facendo notare ancora di più la propria sensazione di dolore.ha ricevuto anche le scuse di Toto, che si è così espresso in un team radio: “per la scatola diche ti”. L’allusione è ovviamentemacchina, che quest’anno sta dando grandissimisia ai due ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? CHARLES VOLAAAAA A BAKU ?? Le Red Bull inseguono I risultati ? - SkySportF1 : ? FUORI ANCHE LECLERC ?? Problemi al motore per Charles LIVE ? - SkySportF1 : ? COLPO DI SCENA ?? Ora Leclerc vola in pista ? - darioderrico : RT @Eurosport_IT: Doppietta Red Bull e giornata nera per la Ferrari nel Gp di Azerbaijan ?????? #Formula1 | #F1 | #AzerbaijanGP | #Verstappen… - Luxgraph : F1, Gp Azerbaijan: Verstappen precede Perez, doppio ritiro Ferrari -