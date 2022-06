F1, George Russell: “Macchina difficile per il porpoising, ho dolori al collo e alla schiena” (Di domenica 12 giugno 2022) George Russell non sbaglia un colpo e si conferma una volta di più il “primo degli umani”, arrivando però addirittura terzo in questo caso dietro alle Red Bull al termine del Gran Premio d’Azerbaijan 2022 grazie al doppio ritiro della Ferrari. Il giovane pilota inglese della Mercedes, al terzo podio della stagione, resta inoltre l’unico della griglia capace di concludere ogni corsa nella top5. “Bisogna arrivare fino al traguardo per farcela. Ringrazio tutti in fabbrica. Oggi non è stato facile. La Macchina era difficile per il saltellamento ma sono felicissimo di essere al terzo posto”, le prime dichiarazioni a caldo del campione F2 nel 2018. “Questo podio non l’ho ottenuto per il passo, abbiamo cercato di avere una Macchina affidabile e dovevamo stare davanti alle macchine del midfield, poi abbiamo ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022)non sbaglia un colpo e si conferma una volta di più il “primo degli umani”, arrivando però addirittura terzo in questo caso dietro alle Red Bull al termine del Gran Premio d’Azerbaijan 2022 grazie al doppio ritiro della Ferrari. Il giovane pilota inglese della Mercedes, al terzo podio della stagione, resta inoltre l’unico della griglia capace di concludere ogni corsa nella top5. “Bisogna arrivare fino al traguardo per farcela. Ringrazio tutti in fabbrica. Oggi non è stato facile. Laeraper il saltellamento ma sono felicissimo di essere al terzo posto”, le prime dichiarazioni a caldo del campione F2 nel 2018. “Questo podio non l’ho ottenuto per il passo, abbiamo cercato di avere unaaffidabile e dovevamo stare davanti alle macchine del midfield, poi abbiamo ...

