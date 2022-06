(Di domenica 12 giugno 2022), aperti i seggi per le amministrative. E’ iniziata oggi, domenica 12 giugno, la tornata elettorale che porterà al rinnovo del Consiglio Comunale. Alle ore 7.00 si sono aperti i seggi per le votazioni che, lo ricordiamo, riguarderanno anche i referendum sulla giustizia.fino a quando si vota I seggi rimarranno aperti dalle 7.00 alle ore 23.00 di oggi. Per votare è necessario portare con sé la propria tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. L’uso della mascherina è consigliato.comunaliI primi dati sull’alle amministrative verranno pubblicati alle ore 12.00 di stamattina. Dopodiché ulteriori informazioni saranno diffuse alle ore 19.00 prima ...

Pubblicità

CorriereCitta : Elezioni Guidonia 2022: risultati, affluenza, orari, exit poll, segui la diretta in tempo reale - GerriLiu5 : RT @demosolidale: Ciao amici! Il 12 giugno si vota alle elezioni comunali, scoprite la nostra proposta per Guidonia Montecelio! #laforzadel… - oslaz : Guidonia Montecelio, elezioni. Nicodemi: O Zarro o il solito minestrone scaduto e rimbustato - oslaz : Guidonia Montecelio, elezioni. Nicodemi: O Zarro o il solito minestrone scaduto e rimbustato - M5SLazio : ????? A #Guidonia Montecelio portiamo avanti l’ottimo lavoro fatto dall’Amministrazione a #5stelle di @barbetmichel… -

Money.it

Le sfide in provincia di Roma Leamministrative interesseranno 23 centri urbani nella ... Ardea, Cerveteri, Ciampino, Fonte Nuova, Grottaferrata,e Ladispoli. Per i Comuni più piccoli ...... di cui alcuni molto grandi, comeMontecelio. Città importanti di una regione che torna alle urne con la testa al 2023, quando si terranno lepolitiche e regionali. La tornata ... Elezioni amministrative Guidonia 2022: data, candidati e liste Elezioni Grottaferrata 2022, aperti i seggi per le amministrative. E’ iniziata oggi, domenica 12 giugno, la tornata elettorale che porterà al rinnovo del Consiglio Comunale. Alle ore 7.00 si sono aper ...Elezioni Ciampino 2022, aperti i seggi per le amministrative. E’ iniziata oggi, domenica 12 giugno, la tornata elettorale che porterà al rinnovo del Consiglio Comunale. Alle ore 7.00 si sono aperti i ...