Draghi | visita a Kiev con Scholz e Macron Bombardamenti su Severodonetsk

Roma, 12 giu – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz sta organizzando una visita a Kiev insieme ai Mario Draghi ed Emmanuel Macron, come riporta l'Ansa. Nel frattempo, proseguono gli attacchi di Mosca a Severodonetsk. Scholz, Draghi e Macron a Kiev La notizia viene dalla Bild, che cita fonti governative sia ucraine che francesi. È Olaf Scholz a prendere una timida iniziativa per "dirigersi" verso Kiev (sebbene la vicinanza dei Paesi occidentali all'Ucraina non sia certamente una novità) allo scopo di avviare un nuovo colloquio riguardo la guerra più complicata che l'Europa ricordi per lo meno dai tempi di quelle jugoslave dei primissimi anni Novanta. Con il cancelliere tedesco ci saranno ...

