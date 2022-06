Con la moto si schiantano contro un camper: due morti (Di domenica 12 giugno 2022) Domenica tragica. Due persone sono morte questo pomeriggio nello scontro tra un camper e una moto a Sanzana , nel comune di Feltre (Belluno), lungo la strada regionale 348. Le due vittime erano due ... Leggi su leggo (Di domenica 12 giugno 2022) Domenica tragica. Due persone sono morte questo pomeriggio nello stra une unaa Sanzana , nel comune di Feltre (Belluno), lungo la strada regionale 348. Le due vittime erano due ...

