Carlos Sainz ospite speciale della Ferrari Velas eSports Series 2022 (Di domenica 12 giugno 2022) Fra gli ospiti speciali della Ferrari Velas eSports Series 2022, la competizione che vede sfidarsi i migliori sim driver del mondo, c’è anche Carlos Sainz Le competizioni che vedono al centro Assetto Corsa, il pluripremiato simulatore di corsa italiano, aumentano sia in termini di quantità sia di qualità. Anche la stagione eSports 2022 del marchio Ferrari utilizzerà il titolo di Kunos Simulazioni e, proprio nelle scorse ore, tramite comunicato stampa, l’azienda ha annunciato due delle fasi più emozionanti della stagione, le prime della Ferrari Velas eSports Series in Nord America ed Europa. Le gare ... Leggi su tuttotek (Di domenica 12 giugno 2022) Fra gli ospiti speciali, la competizione che vede sfidarsi i migliori sim driver del mondo, c’è ancheLe competizioni che vedono al centro Assetto Corsa, il pluripremiato simulatore di corsa italiano, aumentano sia in termini di quantità sia di qualità. Anche la stagionedel marchioutilizzerà il titolo di Kunos Simulazioni e, proprio nelle scorse ore, tramite comunicato stampa, l’azienda ha annunciato due delle fasi più emozionantistagione, le primein Nord America ed Europa. Le gare ...

Pubblicità

MartinaC1203 : RT @poesiadeimotori: Ci sono i bravi piloti, come Carlos Sainz. Ci sono i fuoriclasse, come Charles Leclerc. #BakuGP #Ferrari #Leclerc - Paolosantagata5 : RT @poesiadeimotori: Ci sono i bravi piloti, come Carlos Sainz. Ci sono i fuoriclasse, come Charles Leclerc. #BakuGP #Ferrari #Leclerc - LucianoQuaranta : RT @FormulaPassion: #F1 | Quarta posizione in griglia a Baku per Carlos Sainz, queste le sue parole dopo le qualifiche #BakuGP #AzerbaijanG… - LucianoQuaranta : RT @PieroLadisa: Domani sarà importante il ruolo di Carlos Sainz, soprattutto in partenza. Lo spagnolo deve cercare di sopravanzare Max Ver… - kiarafaz1 : RT @poesiadeimotori: Ci sono i bravi piloti, come Carlos Sainz. Ci sono i fuoriclasse, come Charles Leclerc. #BakuGP #Ferrari #Leclerc -