Caos seggi a Palermo | Minardo | prorogare voto fino a domani

Leggi su quotidianodiragusa

(Di domenica 12 giugno 2022)– “Serve un provvedimento immediato del Ministero dell’Interno che consenta diil. La rinuncia di tantissimi presidenti dio e l’assoluta impreparazione del Comune disono un fatto gravissimo. Ci sarà tempo per le autorità competenti per accertare le responsabilità ma nell’immediato sarebbe una vergogna se migliaia di palermitani non potessero esprimere il proprio. Il possibileneielettorali era stato paventato e denunciato da giorni, questa sia l’ultimissima e triste pagina di un’esperienza fallimentare, ora consentiamo alla democrazia di essere esercitata dal popolo: le operazioni disiano ...