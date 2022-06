Calciomercato Napoli | tutto fatto per Ostigard

Pubblicità

anperillo : Oggi quanto potrebbero valere???E quante squadre al mondo ?? potrebbe vantare una linea d’attacco più forte? ??… - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, #Kim del @Fenerbahce è il primo obiettivo in caso di addio di #Koulibaly - cmdotcom : #Deulofeu ha scelto il #Napoli : trattativa con l’ #Udinese vicina alla chiusura - andrewsword2 : RT @Gazzetta_it: Deulofeu sempre più vicino. E con Kvara sarà un Napoli fantasia - SportdelSud : Al termine di #PoloniaOlanda, terminata 2-2, #Zielinksi ha rilasciato dichiarazioni d’amore per il #Napoli, chiaren… -

Commenta per primo Victor Osimhen è sul taccuino di mezza Europa. Nonostante richieste di informazione da parte di diversi club, iln on ha intenzione di cedere il nazionale nigeriano classe 1998. Lo riporta il Mattino .Per cui se non uscirà uno degli esterni ancora in rosa, Matteo Politano è il maggiore indiziato, ilnon procederà ad acquisti. Ed è questo che rende ancora complessa la conclusione dell'...Emergono ulteriori dettagli sull’infortunio occorso al nuovo terzino del Napoli Mathias Olivera con la maglia dell’Uruguay. Il ct della nazionale Diego Alonso dopo la partita con Panama ha commentato ...Per Nahitan Nandez, inoltre, si registra l’interessamento da parte del Napoli che però dovrebbe prima liberare una casella a centrocampo, con Diego Demme indiziato principato a fare posto. La Juventus ...