Boateng e Valentina Fradegrada, nozze nel Metaverso. Enzo Miccio: «Un matrimonio spaziale» (Di domenica 12 giugno 2022) Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sono sposati. Succede oggi, sabato 11 giugno 2022, in una location esclusiva. Da diversi giorni nel bergamasco si sono accesi i riflettori sull’ex calciatore del Milan e sulla famosa fotomodella ed influencer, in trepidante attesa di salire all’altare. Ma oltre al matrimonio reale ecco spuntare anche il wedding day nel Metaverso. Una funzione virtuale celebrata da Enzo Miccio, noto wedding planner conosciuto per le sue trasmissioni su Real Time (e, recentemente, visto a ‘Pechino Express’ in qualità di sostituto di Costantino Della Gherardesca), ha condiviso, sul proprio account Instagram, un progetto assai speciale e alquanto innovativo. Sono stati giorni impegnativi, di preparativi e di incontri casuali coi fan per i ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 12 giugno 2022) Kevin-Princesi sono sposati. Succede oggi, sabato 11 giugno 2022, in una location esclusiva. Da diversi giorni nel bergamasco si sono accesi i riflettori sull’ex calciatore del Milan e sulla famosa fotomodella ed influencer, in trepidante attesa di salire all’altare. Ma oltre alreale ecco spuntare anche il wedding day nel. Una funzione virtuale celebrata da, noto wedding planner conosciuto per le sue trasmissioni su Real Time (e, recentemente, visto a ‘Pechino Express’ in qualità di sostituto di Costantino Della Gherardesca), ha condiviso, sul proprio account Instagram, un progetto assai speciale e alquanto innovativo. Sono stati giorni impegnativi, di preparativi e di incontri casuali coi fan per i ...

