Beach Volley, Mondiali Roma 2022: Windisch e Dal Corso sconfitti in due set da Seidl/Waller (Di domenica 12 giugno 2022) Niente da fare per Jakob Windisch e Gianluca Dal Corso che, nel match valevole per la seconda giornata della Pool I dei Mondiali di Beach Volley di Roma 2022, vengono sconfitti in due set 13-21 22-24 dalla coppia austriaca composta da Rodin Seidl e Philipp Waller. Primo parziale nettamente dominato dagli avversari, che non lasciano scampo agli italiani, mentre nel secondo c'è una grande lotta che, alla fine, premia ancora una volta gli austriaci. Gli azzurri, dunque, dopo la vittoria all'esordio, incappano in un ko che li costringe a fare risultato contro i polacchi Kantor e Rudol. Matematicamente è ancora tutto aperto e il prossimo turno sarà decisivo per determinare chi passerà al turno successivo.

