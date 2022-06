Affluenza Comuni al 17%

(Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – Seggi comunali aperti per il voto per le elezioni comunali e per i referendum. Il dato dialle 12, secondo quanto si legge sul sito dedicato alle elezioni del ministero degli Interni, è al 17,65% per 817su 818. Il dato dell’alle 12 risulta in calo rispetto al 19,3% della precedente tornata elettorale. L'articolo proviene da Italia Sera.

you_trend : ?? #Referendum: se si confermasse l'attuale tendenza della #affluenza (ora al 6,73% con soli 9 comuni mancanti), si… - Ruffino_Lorenzo : Con 2.324 comuni su 7.903 l'affluenza è al 5,2%. Basandosi sui (pochi) precedenti, si potrebbe rimanere addirittura… - you_trend : ?? #Affluenza alle ore 12 al #Referendum, mappa parziale con 7.887 comuni che hanno comunicato i dati su 7.903. Net… - fra_lau16 : RT @lucianoghelfi: Alle 16,30 i dati di #affluenza delle 12 non sono ancora definitivi. Mancano una manciata di comuni. Fra 6,77% e 6,73% p… - _MrWolf_ : RT @you_trend: ?? #Affluenza alle ore 12 al #Referendum, mappa parziale con 7.887 comuni che hanno comunicato i dati su 7.903. Netta la dif… -

Disagi eper il referendum intorno al 6,7 per cento . Sono i primi dati dell'election day di oggi: fino alle 23. Oggi si vota per eleggere i sindaci e le amministrazioni di 978, tra cui 22 ...Ore 13.22 - L'al voto neidel Lazio in cui si svolgono le elezioni amministrative, alle ore 12, si attesta in media al 19,96 per cento, in calo, rispetto alle precedenti ...I comuni capoluogo sono 26, di cui quattro capoluoghi di regione. Caos seggi a Palermo. L'affluenza per il referendum alle ore 12 si attesta al 6,63%. Per le comunali è stata del 17,8%. (era stato del ...Per le elezioni amministrative a Verona, l'affluenza alle 12 di oggi è stata del 17,49, in linea con il 17,42% degli altri Comuni veronesi ...