Verona | Marroccu ci prova per Henry | le ultime

(Di sabato 11 giugno 2022) L’Hellasha messo nel mirino l’attaccante del Venezia: il neo diessestando a intavolare la trattativa Ilsta cercando un attaccante per la prossima stagione, soprattutto dovesse uscire Simeone, che piace alla Lazio e alla Juve come vice Vlahovic. Il neo diessesta cercando di intavolare una trattativa con il Venezia per. L’attaccante belga piace anche all’Empoli. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dopo un lungo periodo di attesa, è arrivata l'ufficialità: Francesco Marroccu è il nuovo direttore sportivo dell' Hellas Verona. Il dirigente, svincolatosi dal Brescia, prenderà il posto di Tony D'Amico, passato all'Atalanta dopo sei anni in gialloblù. L'attaccante del Venezia piace a Marroccu che, dopo averlo già corteggiato in passato, potrebbe portarlo in gialloblù. Ufficializzato il direttore sportivo, il Verona può mettersi in moto in ambito calciomercato.