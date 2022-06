Politano, parla l’agente: “Non c’è più il rapporto di fiducia con l’allenatore” (Di sabato 11 giugno 2022) Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Matteo Politano potrebbe lasciare il Napoli la prossima stagione di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 11 giugno 2022) Mario Giuffredi, agente di Matteo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Matteopotrebbe lasciare il Napoli la prossima stagione di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

zazoomblog : Napoli parla l'agente di Politano: 'Non sente la fiducia di Spalletti vuole andar via. Il Valencia e Gatt… - sportli26181512 : Napoli, parla l'agente di Politano: 'Non sente la fiducia di Spalletti, vuole andar via. Il Valencia e Gattuso...':… - ferlito_fabio : @PinoNapoliNY @jolandafiore Mertens Insigne Koulibaly forse Politano e Ospina Però prendete Bernardeschi..... E par… - infoitsport : Politano via dal Napoli? Parla l'agente: 'Non sente più la fiducia di Spalletti' - sportface2016 : #Napoli, parla l’agente di #Politano: “Non sente la fiducia di prima, pronto a valutare offerte” -