Pagelle Inghilterra Italia | TOP e FLOP dell’intervallo – VOTI

(Di sabato 11 giugno 2022) I top ee iai protagonisti del match valido per la Nations League 2022-23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la Nations League 2022-23. TOP: Ramsdale, Pellegrini: Abraham, DimarcoAl termine del match L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

sportface2016 : #UEFANationsLeague Le pagelle e il tabellino di #Germania #Inghilterra #GERENG - infoitsport : Pagelle Ungheria-Inghilterra 1-0, voti e tabellino Nations League 2022/2023 - sportface2016 : Pagelle #Ungheria-#Inghilterra 1-0, voti e tabellino #NationsLeague 2022/2023 -

...45 Scafati - Cantù 67 - 53 CALCIO - UEFA NATIONS LEAGUE 18:00 Finlandia - Montenegro 2 - 0 20:45 Italia - Ungheria 2 - 1 20:45 Germania -1 - 1 20:45 Bosnia Erzegovina - Romania 1 - 0 20:...Lee il tabellino di Germania -1 - 1, match valevole per la seconda giornata della Nations League 2022/2023. All'Allianz Arena di Monaco di Baviera finisce con un pareggio che ...Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; Rice, Phillips (Bellingham 15'); Saka (Bowen 80'), Mount (Grealish 72'), Sterling; Kane. Gruppo 3 In diretta adesso Giocate G Vittorie V ...Restano 32 i giocatori a disposizione di Mancini. Venerdì la partenza per l'Inghilterra, dove gli Azzurri scenderanno in campo sabato sera ...