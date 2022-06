Napoli, bambina di cinque anni trovata morta in mare: si era smarrita in spiaggia (Di sabato 11 giugno 2022) Una bambina di cinque anni si è allontanata camminando su una spiaggia affollata di bagnanti, a Torre Annunziata (Napoli), e si è persa. Il suo corpo è stato poi ritrovato al largo dopo oltre due ore di ricerche. Respirava ancora ma era in condizioni molto critiche. È morta in seguito al ricovero nell’ospedale di Castellammare di Stabia. Quando si è resa conto che la bimba si era allontanata, la madre Mina ha inizio ad urlare il suo nome, Vittoria. Un richiamo che ha allertato immediatamente i presenti negli stabilimenti balneari, in particolare tra il lido Risorgimento e il lido Azzurro dove sostavano la donna e la sua sorellina minore. Qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine: sul posto sono arrivati i carabinieri e la Capitaneria di Porto, che ha messo in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Unadisi è allontanata camminando su unaaffollata di bagnanti, a Torre Annunziata (), e si è persa. Il suo corpo è stato poi ritrovato al largo dopo oltre due ore di ricerche. Respirava ancora ma era in condizioni molto critiche. Èin seguito al ricovero nell’ospedale di Castellamdi Stabia. Quando si è resa conto che la bimba si era allontanata, la madre Mina ha inizio ad urlare il suo nome, Vittoria. Un richiamo che ha allertato immediatamente i presenti negli stabilimenti balneari, in particolare tra il lido Risorgimento e il lido Azzurro dove sostavano la donna e la sua sorellina minore. Qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine: sul posto sono arrivati i carabinieri e la Capitaneria di Porto, che ha messo in ...

