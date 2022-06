Napoli, 15enne rifugiato ucraino fa l’operaio in nero anziché andare a scuola: denunciato il titolare della ditta (Di sabato 11 giugno 2022) Un 15enne rifugiato ucraino è stato scoperto a lavorare in nero in un cantiere di Casoria, in provincia di Napoli. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro hanno denunciato il titolare della ditta. Il minore è fuggito dalla guerra assieme alla madre e ora vive a casa della zia materna, che lavora in Italia. I carabinieri hanno inoltre scoperto che il giovane non ha frequentato la scuola. L’attività del cantiere, allestito per l’abbattimento e la ricostruzione di una palazzina, è stata sospesa per aver impiegato personale in nero e la ditta ha ricevuto sanzioni per oltre 14 mila euro. Oltre al minore, sono stati individuati altri due dipendenti senza contratto. ... Leggi su open.online (Di sabato 11 giugno 2022) Unè stato scoperto a lavorare inin un cantiere di Casoria, in provincia di. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro hannoil. Il minore è fuggito dalla guerra assieme alla madre e ora vive a casazia materna, che lavora in Italia. I carabinieri hanno inoltre scoperto che il giovane non ha frequentato la. L’attività del cantiere, allestito per l’abbattimento e la ricostruzione di una palazzina, è stata sospesa per aver impiegato personale ine laha ricevuto sanzioni per oltre 14 mila euro. Oltre al minore, sono stati individuati altri due dipendenti senza contratto. ...

