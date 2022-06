Milan, Gerry Cardinale: “Ho conquistato Maldini, è stato fantastico parlare con lui” (Di sabato 11 giugno 2022) “Per me era molto importante conquistare Maldini. Alla fine abbiamo trascorso tre ore e mezza insieme… è stato fantastico”. Lo ha detto il nuovo proprietario del Milan, Gerry Cardinale, fondatore di RedBird, raccontando al Financial Times il suo rapporto con Paolo Maldini, che dunque resterà in rossonero nonostante il contratto in scadenza. E sul nuovo stadio: “Un marchio di questa portata, come l’AC Milan, dovrebbe avere un’infrastruttura che sia indicativa della sua bravura calcistica e del suo potenziale globale. Abbiamo fatto molta esperienza con i progetti di stadi negli Stati Uniti. Milano e l’Italia meritano uno stadio di livello mondiale che ospiti il meglio dello sport e dell’intrattenimento su scala globale”. ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) “Per me era molto importante conquistare. Alla fine abbiamo trascorso tre ore e mezza insieme… è”. Lo ha detto il nuovo proprietario del, fondatore di RedBird, raccontando al Financial Times il suo rapporto con Paolo, che dunque resterà in rossonero nonostante il contratto in scadenza. E sul nuovo stadio: “Un marchio di questa portata, come l’AC, dovrebbe avere un’infrastruttura che sia indicativa della sua bravura calcistica e del suo potenziale globale. Abbiamo fatto molta esperienza con i progetti di stadi negli Stati Uniti.o e l’Italia meritano uno stadio di livello mondiale che ospiti il meglio dello sport e dell’intrattenimento su scala globale”. ...

Pubblicità

sportface2016 : #Milan, Gerry #Cardinale: 'Ho conquistato #Maldini, è stato fantastico' - alecad80 : RT @DavideLusinga: ?? Gerry #Cardinale a @FT: 'Un marchio come l'AC #Milan dovrebbe avere uno stadio indicativo della sua bravura calcistica… - pierangelo1982 : Gerry Cardinale ha raccolto 400mln in 1 settimana… praticamente in America c’è la fila x far parte del progetto Mil… - c_pradelli : RT @MilanPress_it: «È STATO FANTASTICO» ?? Così Gerry #Cardinale al @FT: l’introduzione tra i due è spettata a Maverick Carter, fondatore i… - agad85 : @saveriolorusso @CalcioFinanza Il proprietario del Milan si chiama Gerry Cardinale. Puoi aprire google e informarti. -