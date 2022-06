Maxi rissa in strada: 60 persone si picchiano armate di bastoni (Di sabato 11 giugno 2022) Una Maxi rissa si è scatenata venerdì sera tra gli inquilini in via Bolla a Milano, coinvolgendo una sessantina di persone. L'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 21.30 all'altezza del civico 42, uno di quelli che, da... Leggi su europa.today (Di sabato 11 giugno 2022) Unasi è scatenata venerdì sera tra gli inquilini in via Bolla a Milano, coinvolgendo una sessantina di. L'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 21.30 all'altezza del civico 42, uno di quelli che, da...

Pubblicità

repubblica : Maxi rissa tra le case popolari di Milano, in 60 in via Bolla armati di bastoni. Un bambino di 2 anni in ospedale - fattoquotidiano : Milano, maxi rissa tra gli inquilini delle case popolari di via Bolla: in 60 armati di bastoni, ferito anche un bim… - SkyTG24 : #Milano, maxi rissa tra inquilini: in 60 anche con bastoni - CaninoRosita : RT @repubblica: Maxi rissa tra le case popolari di Milano, in 60 armati di bastoni. Un bambino di 2 anni in ospedale - Barbara68545184 : RT @fattoquotidiano: Milano, maxi rissa tra gli inquilini delle case popolari di via Bolla: in 60 armati di bastoni, ferito anche un bimbo… -