Marsiglia: un difensore dall'Olanda (Di sabato 11 giugno 2022) Secondo FootMercato il Marsiglia pensa al 24enne difensore algerino Ahmed Touba, che può giocare centrale o terzino sinistro. E'... Leggi su calciomercato (Di sabato 11 giugno 2022) Secondo FootMercato ilpensa al 24ennealgerino Ahmed Touba, che può giocare centrale o terzino sinistro. E'...

Pubblicità

sportli26181512 : Marsiglia: un difensore dall'Olanda: Secondo FootMercato il Marsiglia pensa al 24enne difensore algerino Ahmed Toub… - AMinghetti : RT @LucaBendoni: #Milan, in serata incontro con l'agente di #Saliba del #Marsiglia (proprietà #Arsenal) e gli intermediari Damiani e Cecere… - TeofiloSteven : RT @LucaBendoni: #Milan, in serata incontro con l'agente di #Saliba del #Marsiglia (proprietà #Arsenal) e gli intermediari Damiani e Cecere… - puigisismo : State credendo a William Saliba classe 2001, difensore titolare del Marsiglia che è pure in champions la prossima s… - BernardinoCarac : @marsiglia_lara De Ligt è un po' troppo sopravvalutato... Non mi sembra sto gran fenomeno di difensore... Poi, sono… -