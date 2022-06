La Firentina punta Dzeko | l’Inter non direbbe no

Leggi su intermagazine

(Di sabato 11 giugno 2022) Edinpiace alla Fiorentina Sarà un mercato importante quello della Fiorentina che nella prossima stagione sarà impegnata anche in Conference League. Il club viola secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino vuole un colpo grosso e tra i papabili c’è anche Edindel. L’alto ingaggio percepito dal giocatore bosniaco non sarebbe un problema per il club gigliato, con Rocco Commisso intenzionato a regalare un attaccante di spessore ai suoi tifosi. Dall’altro lato c’èche non si opporrebbe alla sua partenze e che anzi, aspetta l’uscita del 9 per provare a formare un attacco da sogno con Lukaku e Dybala insieme a Lautaro Martinez. L'articolo proviene da intermagazine.