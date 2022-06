La Commissione Ue accelera sull’iter di adesione di Kiev. Venerdì si decide sulla candidatura dell’Ucraina (Di sabato 11 giugno 2022) C’è una data segnata di rosso sul calendario di Kiev. Si tratta di Venerdì prossimo quando, secondo l’Ansa, la Commissione europea di Ursula von der Leyen deciderà sulla concessione dello status di candidato Ue all’Ucraina. Iter di adesione dell’Ucraina all’Ue: reazioni e scenari Il delicato dossier entra così nel vivo visto che dalla decisione del collegio dei commissari deciderà il futuro europeo del Paese assediato dalla Russia di Vladimir Putin. Secondo gli esperti l’esito della riunione è scontato e darà il via libera. A quel punto la palla passerà al Consiglio europeo a cui spetta la decisione finale. Questa dovrebbe arrivare a fine giugno. Gli schieramenti nell’Ue Davvero difficile immaginare cosa succederà nel Consiglio. Già perché è evidente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 11 giugno 2022) C’è una data segnata di rosso sul calendario di. Si tratta diprossimo quando, secondo l’Ansa, laeuropea di Ursula von der Leyenràconcessione dello status di candidato Ue all’Ucraina. Iter diall’Ue: reazioni e scenari Il delicato dossier entra così nel vivo visto che dalla decisione del collegio dei commissarirà il futuro europeo del Paese assediato dalla Russia di Vladimir Putin. Secondo gli esperti l’esito della riunione è scontato e darà il via libera. A quel punto la palla passerà al Consiglio europeo a cui spetta la decisione finale. Questa dovrebbe arrivare a fine giugno. Gli schieramenti nell’Ue Davvero difficile immaginare cosa succederà nel Consiglio. Già perché è evidente ...

