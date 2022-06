Pubblicità

globalistIT : - teletext_ch_it : Kuleba condanna il “processo farsa” - ultimenotizie : La ministra degli Esteri britannica Truss discuterà oggi con il suo omologo ucraino Kuleba della condanna a morte i… -

Globalist.it

Guerra in Ucraina e crimini di guerra : Il ministro degli Esteri ucraino Dmytroil "processo farsa" dei tre prigionieri di guerra stranieri accusati di essere mercenari e condannati a morte da un tribunale dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (Dpr). "...Arc 20220611T020201Z Ore 1.59:, 'Il processo ai 3 stranieri è una farsa' Il ministro degli Esteri ucraino Dmytroil 'processo farsa' dei tre prigionieri di guerra stranieri ... Kuleba: “Condanna a morte dei combattenti stranieri nel Donetsk frutto di un processo farsa” Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba condanna il «processo farsa» dei tre prigionieri di guerra stranieri accusati di essere mercenari ...Non c'era alcun dubbio, e Zelensky non volle ascoltare, così come molte altre persone. Ucraina: bollettino, tra accuse a Draghi aumento prezzi e chiusura aziende. Ore 8 - Zelensky vuole armi più poten ...