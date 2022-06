Juventus | Matuidi posa con Dybala e Pogba | ma i tifosi sono furiosi con l’argentino

(Di sabato 11 giugno 2022) Idellanon hanno certamente preso bene l’addio di, che probabilmente andrà ai nemici storici dell’Inter. Detto ciò, la scorsa notte l’ex centrocampista bianconereha pubblicato una foto in compagnia di. Quello che doveva essere un semplice ritrovo tra amici, si è invece trasformato in un ritrovo di insulti a brutte per parole. “Non toccate quel traditore”, “Due veri juventini e un interista”, “Quello a destra è un finto”, “Porta sfortuna quel bambino piagnone”. Ecco il post della discordia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Blaise(@blaiseofficiel) SportFace.

Celebra il passaggio di consegne appunto l'ex compagno, da cui sono tutti ospiti a Miami. Tutto amplificato dai video postati dalle reciproche mogli che ballano insieme, a raccontare un ...... nonostante la lontananza per lavoro di questi anni, è rimasto intatto dalla loro esperienza alla(e Nazionale). E invece, l'immagine pubblicata dain compagnia di Pogba e Dybala si ...I tifosi della Juventus non hanno certamente preso bene l’addio di Dybala, che probabilmente andrà ai nemici storici dell’Inter. Detto ciò, la scorsa notte l’ex centrocampista bianconere Matuidi ha ...Il volto del passato e quello del futuro bianconero si sono incrociati in vacanza negli Stati Uniti dall’ex compagno: il Polpo prosegue il suo viaggio americano in attesa di ufficializzare il ritorno ...