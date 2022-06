In Veneto test cruciale, partita aperta nel centrodestra (Di sabato 11 giugno 2022) Prova cruciale soprattutto per il centrodestra nelle elezioni dei Comuni del Veneto domani al voto. Si presenta disunito a Verona, la sfida politicamente più importante fra gli 86 Comuni veneti al voto, mentre scende in campo unito a Padova, a Belluno, ed anche in vicino Friuli Venezia Giulia, come a Gorizia. Nella città scaligera il sindaco uscente, Federico Sboarina, Fdi, si ricandida forte dell'appoggio di tutto il centrodestra a eccezione di Forza Italia. Gli azzurri, infatti, sostengono Flavio Tosi, già sindaco della Lega, col quale si schiera anche Italia Viva. La partita è aperta: il terzo competitor è Damiano Tomasi per il Centrosinistra. Nel capoluogo scaligero viene dato per scontato il ballottaggio, ma al momento non si sa fra chi, tanto è incerto l'esito. Gli altri ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 11 giugno 2022) Provasoprattutto per ilnelle elezioni dei Comuni deldomani al voto. Si presenta disunito a Verona, la sfida politicamente più importante fra gli 86 Comuni veneti al voto, mentre scende in campo unito a Padova, a Belluno, ed anche in vicino Friuli Venezia Giulia, come a Gorizia. Nella città scaligera il sindaco uscente, Federico Sboarina, Fdi, si ricandida forte dell'appoggio di tutto ila eccezione di Forza Italia. Gli azzurri, infatti, sostengono Flavio Tosi, già sindaco della Lega, col quale si schiera anche Italia Viva. La: il terzo competitor è Damiano Tomasi per il Centrosinistra. Nel capoluogo scaligero viene dato per scontato il ballottaggio, ma al momento non si sa fra chi, tanto è incerto l'esito. Gli altri ...

