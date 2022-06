Guccini: 'Non sopporto più la musica. I Maneskin si chiamano così? Ho la maculopatia, leggo a fatica' (Di sabato 11 giugno 2022) Francesco Guccini , 81 anni, è stato l'ospite d'onore della seconda giornata del festival 'La città dei lettori' in corso di svolgimento a Villa Bardini a Firenze . Per lui una standing ovation del ... Leggi su leggo (Di sabato 11 giugno 2022) Francesco, 81 anni, è stato l'ospite d'onore della seconda giornata del festival 'La città dei lettori' in corso di svolgimento a Villa Bardini a Firenze . Per lui una standing ovation del ...

Pubblicità

leggoit : #Guccini: «Non sopporto più la musica. I #Maneskin si chiamano così? Ho la maculopatia, leggo a fatica» - giovann92669360 : @ilportalettere @ParcodiGiacomo Però 'dio è morto' significava che non vi era più rispetto per Dio in tutte quelle cose che Guccini elencava - BernardShakey11 : Io cerco ancora e così non spaventarti quando senti allontanarmi: fugge il sogno, io resto qua. Francesco Guccini, Vedi cara - carloc66 : @mariannaaprile Il tempo andato non ritornerà (Guccini). - cescu : @pulcetto Scrivono ancora, no? Magari non proprio film come De Andre (penso a Re Carlo o Bocca di rose) o questo Ve… -