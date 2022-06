Giro del Delfinato 2022: Froome abbandona la corsa (Di sabato 11 giugno 2022) Chris Froome si ferma e salta le ultime due tappe del Criterium del Delfinato 2022. Il quattro volte vincitore del Tour de France non è stato bene negli ultimi due giorni e su consiglio dello staff medico della sua squadra ha deciso di fermarsi. “Il team ha deciso che l’opzione migliore per Chris è riposarsi e iniziare la ripresa il prima possibile”, ha scritto questa mattina la Israel-Premier Tech sui social media. Lo stesso Froome non nasconde la delusione: “Non vedevo l’ora di affrontare le ultime due tappe, ma non mi sento al 100 per cento. È una grande delusione per me lasciare questa corsa, ma ho fatto buoni progressi e non voglio compromettere la parte più importante della stagione”. Dopo sei tappe, l’ex vincitore del Delfinato (2013, 2015) occupava il 76º posto della ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Chrissi ferma e salta le ultime due tappe del Criterium del. Il quattro volte vincitore del Tour de France non è stato bene negli ultimi due giorni e su consiglio dello staff medico della sua squadra ha deciso di fermarsi. “Il team ha deciso che l’opzione migliore per Chris è riposarsi e iniziare la ripresa il prima possibile”, ha scritto questa mattina la Israel-Premier Tech sui social media. Lo stessonon nasconde la delusione: “Non vedevo l’ora di affrontare le ultime due tappe, ma non mi sento al 100 per cento. È una grande delusione per me lasciare questa, ma ho fatto buoni progressi e non voglio compromettere la parte più importante della stagione”. Dopo sei tappe, l’ex vincitore del(2013, 2015) occupava il 76º posto della ...

