Gf Vip 6, ex vippona commenta le immagini del compleanno di Lulù Selassiè: "Mamma mia, un brivido di tristezza e malinconia"

Lulù Selassié è stata una delle protagoniste dell'ultima edizione del Gf Vip 6. La principessa ieri ha spento 24 candeline e ha celebrato l'evento insieme alle sorelle Jessica e Clarissa Selassié e ai suoi ex compagni d'avventura nella Casa, Giucas Casella e Giacomo Urtis. Il video della festa è stato condiviso dal profilo Instagram di Chi Magazine e ha generato diversi commenti.

Tra i vari pareri non è passato inosservato quello di Selvaggia Roma. L'ex gieffina ha commentato così le immagini viste: "Mamma mia, un brivido di tristezza e di malinconia a vedere questo video. Vedo manichini e poca verità. Dovrebbe festeggiare con i suoi veri amici, una pizza..."

