DIRETTA F1 | GP Baku 2022 LIVE | Red Bull e Ferrari vicinissime | ora la resa dei conti per la pole

(Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.10 Redsembrano equivalersi in queste qualifiche. Conteranno dunque l’abilità del pilota, il gioco delle scie (con le quali si possono guadagnare anche 2-3 decimi, se fatte bene) e la fortuna (bisognerà evitare di trovare traffico, bandiere gialle, etc.). 17.09 La Q3 inizierà alle 17.13 e durerà 12 minuti (bandiere rosse permettendo…). 17.08 Eliminati i seguenti piloti dall’11° al 15° posto: Norris (McLaren), Ricciardo (McLaren), Ocon (Alpine), Zhou (Alfa Romeo), Bottas (Alfa Romeo). 17.07 La classifica finale della Q2: 1 Sergio PEREZ RedRacing1:41.955 22 Charles LECLERC+0.091 2 3 Carlos SAINZ+0.133 3 4 Max VERSTAPPEN RedRacing+0.272 4 5 Pierre GASLY ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? PEREZ DAVANTI A TUTTI ?? Leclerc insegue da vicino LIVE ? - SkySportF1 : Formula 1, GP Baku le qualifiche in diretta live dall'Azerbaijan. Alle 13 le Libere 3 #SkyMotori #F1 #Formula1 - infoitsport : DIRETTA F1, GP Baku 2022 LIVE: Ferrari davanti nel corso della Q2 - SkySport : RT @SkySportF1: ?? PEREZ IL MIGLIORE DEL Q2 ? Eliminato anche Norris LIVE ? - rociogl36 : RT @SkySportF1: ?? PEREZ IL MIGLIORE DEL Q2 ? Eliminato anche Norris LIVE ? -

... quando asaranno invece già le 15.00. Il pezzo forte della giornata diFormula 1 tuttavia saranno naturalmente le qualifiche: l'appuntamento con le prove ufficiali del Gran Premio d'...Sul circuito disi corre l'ottava prova del mondiale di Formula Uno. Si prevede un altro duello tra Red Bull e Ferrari . La scuderia campione del mondo ha vinto le ultime quattro gare (tre con Verstappen e una ...16.41 Le Ferrari e le Red Bull non rientrano in pista per questo finale di sessione, così come Vettel che occupa una sorprendente quinta posizione. 16.37 Fin qui Red Bull davanti alla Ferrari, tuttavi ...Segui in diretta le Qualifiche del GP d'Azerbaijan a Baku F1 2022 con tutti i team radio e risultati live... Ancora problemi al DRS per ...