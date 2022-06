De Ligt fornisce informazioni sui metodi di allenamento di Erik ten Hag del Manchester United

(Di sabato 11 giugno 2022) 2022-06-11 16:00:33 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il difensore della Juventus e dell’Olanda Matthijs deha fatto luce sullo stile didel nuovo allenatore delten Hag. Ten Hag ha ripreso il lavoro nelloa maggio, lasciando la potenza olandese dell’Ajax con cui aveva riscosso un grande successo sia in patria che in Europa. Lo, però, è un animale molto diverso dall’Ajax. Ten Hag arriva alin un momento di crisi. Il club ha bisogno di una seria ricostruzione dopo aver terminato il 2021/22 con il totale di punti più basso di sempre in una campagna di Premier League. Losembra anche avere uno spogliatoio ...

Pubblicità

Footballnews24.it

... tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) chel'intera programmazione del ...battuta da Bernardeschi è Milenkovic a coprire bene sul tentativo di colpo di testa di De. ...Nel frattempo parla il campo, chele risposte migliori: l'unica soddisfazione per la ... buone notizie per Massimiliano Allegri che ritrova Danilo e De: entrambi dovrebbero essere ... Juventus, Tacchinardi: “Il progetto tecnico non ha convinto de Ligt, mette le mani avanti” Il giornalista Manuele Baiocchini ha espresso la sua opinione sulle parole del difensore della Juventus de Ligt riguardanti il rinnovo ...Ultimo prezzo oggi: 599,55 dell’indice S&P GSCI Ultra-Light Energy Index Spot (SPGSUE) in tempo reale: grafici, analisi tecniche, componenti. Scopri andamento e quotazione in borsa (CME).