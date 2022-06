Corea Nord, una donna per la prima volta ministro degli Esteri (Di sabato 11 giugno 2022) La Corea del Nord ha nominato una ex negoziatrice sul nucleare come prima donna ministro degli Esteri, secondo quanto riportato dai media statali, citati dalla Cnn. Choe Son Hui, diplomatica di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) Ladelha nominato una ex negoziatrice sul nucleare come, secondo quanto riportato dai media statali, citati dalla Cnn. Choe Son Hui, diplomatica di ...

Choe Son Hui, già vice ministra è fedelissima di Kim