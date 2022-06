Calcio, Europei femminili 2022: calendario, programma e orari (Di sabato 11 giugno 2022) Tutto pronto per gli Europei femminili di Calcio. Si parte mercoledì 6 luglio con la sfida tra l’Inghilterra (paese ospitante) e l’Austria. L’Italia, che si è qualificata da seconda classificata, cerca il primo storico successo continentale, dopo averlo sfiorato con le finali del 1993 e del 1997. Occhi puntati su Cristiana Girelli, migliore marcatrice azzurra. Chi arriverà fino alla finale di domenica 31 luglio? Scopriamolo insieme, Sportface.it vi farà vivere il torneo in tempo reale con il focus ovviamente sulle ragazze di Milena Bertolini. FASE A GIRONI PRIMA GIORNATA Mercoledì 6 luglio Ore 21:00, Inghilterra-Austria Giovedì 7 luglio Ore 21:00, Norvegia-Irlanda del nord Venerdì 8 luglio Ore 18:00, Spagna-Finlandia Ore 21:00, Germania-Danimarca Sabato 9 luglio Ore 18:00, Portogallo-Svizzera Ore 21:00, Olanda-Svezia Domenica 10 ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Tutto pronto per glidi. Si parte mercoledì 6 luglio con la sfida tra l’Inghilterra (paese ospitante) e l’Austria. L’Italia, che si è qualificata da seconda classificata, cerca il primo storico successo continentale, dopo averlo sfiorato con le finali del 1993 e del 1997. Occhi puntati su Cristiana Girelli, migliore marcatrice azzurra. Chi arriverà fino alla finale di domenica 31 luglio? Scopriamolo insieme, Sportface.it vi farà vivere il torneo in tempo reale con il focus ovviamente sulle ragazze di Milena Bertolini. FASE A GIRONI PRIMA GIORNATA Mercoledì 6 luglio Ore 21:00, Inghilterra-Austria Giovedì 7 luglio Ore 21:00, Norvegia-Irlanda del nord Venerdì 8 luglio Ore 18:00, Spagna-Finlandia Ore 21:00, Germania-Danimarca Sabato 9 luglio Ore 18:00, Portogallo-Svizzera Ore 21:00, Olanda-Svezia Domenica 10 ...

