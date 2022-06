Amarcord | profumi e sapori del calcio di una volta

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 11 giugno 2022) Nemmeno il miglior regista cinematografico, forse, potrebbe fedelmente e realisticamente produrre una rappresentazione riguardante: “una domenica per il pallone”. Una domenica di altri tempi, un giorno atteso con trepidazione per un’intera settimana in cui si discorreva di un evento che ci avrebbe proiettato in una dimensione astrale ovvero in un alone fluidico, non visibile, capace di dar vita ad un fenomeno particolare: la contraddittoria unione tra una consapevole ansia, dovuta all’attesa di un evento, ed un serafico benessere. Già al risveglio, la domenica mattina, si percepiva la sensazione di dover vivere un giorno particolare, diverso dagli altri, e che iniziava con la colazione, magari al bar, in compagnia di quegli amici la cui presenza era imprescindibile dalla partecipazione all’evento sportivo programmato con essi. Si, imprescindibile, perché recarsi allo stadio senza ...