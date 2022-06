Addio a Julee Cruise | la voce di “Twin Peaks” di David Lynch

(Di sabato 11 giugno 2022)aveva 65 anni. La cantante aveva collaborato conanche per la colonna sonora di “Velluto Blu” Una grande, simbolo di un’era, ci ha lasciati., cantante statunitense nota per le sue collaborazioni con il regista, è scomparsa all’età di 65 anni. L’interprete era nota soprattutto per le sue colonne sonore relative alla serie TV cult “I Segreti di“, andata in onda nel biennio 1990-91, e al film di“Velluto Blu“, uscito nel 1986. Lei era ladelle composizioni di Angelo Badalamenti. A dare la notizia della morte è stato il marito Edward Grinnant, tramite il profilo Facebook della band new wave ...

Pubblicità

alexarmuzzi : Addio alla voce di Twin Peaks, Julee Cruise aveva 65 anni - Piergiulio58 : Twin Peaks, addio a Julee Cruise, la cantante della sigla e musa di David Lynch- - FedeImola : Addio alla voce più malinconica di Twin Peaks. Dolcissima e tristissima. Julee Cruise 1956 - 2022 ?? #JuleeCruise… - glooit : Addio a Julee Cruise, eterea voce di Twin peaks leggi su Gloo - cronacacampania : Addio a Julee Cruise, la voce della serie tv Twin Peaks -

Leggi anche >Cruise, la voce di 'Twin peaks': l'artista aveva 65 anni A dare la notizia è stato il marito Edward Grinnant, che sulla pagina Facebook della band new wave statunitense B -...Nata a Creston, il primo dicembre del 1956,Cruise aveva iniziato la sua collaborazione con il regista David Lynch nel 1986. L'artista americana, infatti nel film Blue Velvet , cantava ...Giornata di lutto per una delle serie televisive più amate della storia della tv e che per anni è andata in onda su Canale 5: addio all'icona ...Julee Cruise, nota per la sua collaborazione con David Lynch e Angelo Badalamenti per Twin Peaks, se n'è andata a 65 anni.