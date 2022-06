Ultime Notizie – Tra Pogba e la Juve spunta il Psg (Di venerdì 10 giugno 2022) Tra la Juventus e Paul Pogba spuntano il Psg e Zinedine Zidane. Dalla Francia, le news di Rmc Sport ‘spaventano’ i tifosi bianconeri. Il Paris Saint Germain è in pressing su Zinedine Zidane, accostato con convinzione alla panchina dei campioni di Francia. L’ex allenatore del Real Madrid è candidato a sostituire Mauricio Pochettino. E Zizou, secondo Rmc, vorrebbe proprio Paul Pogba. Il 29enne centrocampista francese lascia il Manchester United alla scadenza del contratto il 30 giugno. Pogba, secondo i rumors, sarebbe vicinissimo alla Juventus: contratto triennale, ingaggio definito. Il ritorno a Torino, insomma, sembra cosa fatta. Per Rmc, però, la situazione è ancora fluida e il Psg targato Zidane non ha affatto mollato la presa. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Tra lantus e Paulno il Psg e Zinedine Zidane. Dalla Francia, le news di Rmc Sport ‘spaventano’ i tifosi bianconeri. Il Paris Saint Germain è in pressing su Zinedine Zidane, accostato con convinzione alla panchina dei campioni di Francia. L’ex allenatore del Real Madrid è candidato a sostituire Mauricio Pochettino. E Zizou, secondo Rmc, vorrebbe proprio Paul. Il 29enne centrocampista francese lascia il Manchester United alla scadenza del contratto il 30 giugno., secondo i rumors, sarebbe vicinissimo allantus: contratto triennale, ingaggio definito. Il ritorno a Torino, insomma, sembra cosa fatta. Per Rmc, però, la situazione è ancora fluida e il Psg targato Zidane non ha affatto mollato la presa. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

