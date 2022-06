Ultime Notizie – Salario minimo, la Germania lo aumenta (Di venerdì 10 giugno 2022) La Germania alza il Salario minimo. Attualmente fissato a 9,82 euro, salirà a 10,45 il primo luglio per arrivare a 12 euro l’ora in ottobre. Il provvedimento, una promessa elettorale del cancelliere tedesco, il socialdemocratico Olaf Scholz, è stato approvato oggi in via definitiva dal Bundesrat, la camera alta del parlamento tedesco. Al tempo stesso la remunerazione massima mensile per i cosiddetti ‘mini job’ salirà in ottobre da 450 a 520 euro. La scorsa settimana il Consiglio europeo ha reso noto che i negoziatori del Consiglio e quelli del Parlamento europeo hanno raggiunto un’intesa politica preliminare sulla bozza di direttiva su salari minimi adeguati nei 27. La direttiva, spiega il Consiglio, si limita a stabilire procedure per assicurare l’adeguatezza dei salari minimi laddove esistono, a promuovere la contrattazione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Laalza il. Attualmente fissato a 9,82 euro, salirà a 10,45 il primo luglio per arrivare a 12 euro l’ora in ottobre. Il provvedimento, una promessa elettorale del cancelliere tedesco, il socialdemocratico Olaf Scholz, è stato approvato oggi in via definitiva dal Bundesrat, la camera alta del parlamento tedesco. Al tempo stesso la remunerazione massima mensile per i cosiddetti ‘mini job’ salirà in ottobre da 450 a 520 euro. La scorsa settimana il Consiglio europeo ha reso noto che i negoziatori del Consiglio e quelli del Parlamento europeo hanno raggiunto un’intesa politica preliminare sulla bozza di direttiva su salari minimi adeguati nei 27. La direttiva, spiega il Consiglio, si limita a stabilire procedure per assicurare l’adeguatezza dei salari minimi laddove esistono, a promuovere la contrattazione ...

