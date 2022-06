Temptation Island, protagonista vittima di una brutale aggressione: “È saltato dentro la macchina…” | Ecco le sue condizioni (Di venerdì 10 giugno 2022) Una protagonista di “Temptation Island” ha subito una terribile aggressione avvenuta nel centro di Milano. Ecco cosa è successo nel dettaglio Nonostante il grande dispiacere dei telespettatori, quest’anno il celebre reality show non andrà in onda. I piani alti delle reti Mediaset hanno optato per questo cambiamento di programma, senza badare troppo alla delusione del pubblico. Il più rammaricato a causa di questa decisione però, è senz’altro il conduttore del programma, vale a dire Filippo Bisciglia. Temptation Island (Websource)Il noto presentatore aveva espresso il suo desiderio di tornare alla guida di “Temptation Island” poco prima della sua cancellazione ufficiale. Egli aveva affermato di aver parlato con Maria ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 10 giugno 2022) Unadi “” ha subito una terribileavvenuta nel centro di Milano.cosa è successo nel dettaglio Nonostante il grande dispiacere dei telespettatori, quest’anno il celebre reality show non andrà in onda. I piani alti delle reti Mediaset hanno optato per questo cambiamento di programma, senza badare troppo alla delusione del pubblico. Il più rammaricato a causa di questa decisione però, è senz’altro il conduttore del programma, vale a dire Filippo Bisciglia.(Websource)Il noto presentatore aveva espresso il suo desiderio di tornare alla guida di “” poco prima della sua cancellazione ufficiale. Egli aveva affermato di aver parlato con Maria ...

