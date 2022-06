Pubblicità

Secondo il Corriere dello Sport, ilspagnolo ha rifiutato l'ultima proposta di prolungamento del Napoli. In scadenza 2023, l'ex Betisha rifiutato un'offerta di rinnovo fino ...Secondo l'edizione odierna de Il Mattino iliberico ha ancora una volta detto di no ...club azzurro che 4 anni fa ha versato una clausola da 30 milioni per strapparlo al Betis. ... Siviglia: un centrocampista può partire | Mercato | Calciomercato.com Solo il Siviglia potrebbe portar via Luis Alberto dalla Lazio in questa sessione di mercato. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, sottolineando che il centrocampista spagnolo ha intenzione - divers ...Dove giocherà Luis Alberto nella prossima stagione Il centrocampista della Lazio ha diverse offerte e le ultime voci di mercato hanno accostato il fantasista biancoceleste al Siviglia, ma al momento ...