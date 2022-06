Peste suina, due maiali infetti in un allevamento (Di venerdì 10 giugno 2022) : “Tutti i capi saranno abbattuti”. Dai cinghiali l’infezione dunque è passata ai primi due maiali. Crescono i contagi da Peste suina africana e il virus, che a Roma aveva finora riguardato solo gli ungulati, giunge ai suini domestici. “La Peste suina provocata dai cinghiali è arrivaata in un piccolo allevamento della zona perimetrata – ha detto l’assessore alla sanità Alessio D’Amato – Rilevati due casi di positività. Tutti i capi saranno abbattuti da parte dei servizi veterinari della Asl ed è in corso la riunione della task-force”. E’ la cabina di regia tra ministero della salute, commissario straordinario, prefettura di Roma, Regione, RomaCapitale e la città metropolitana e stabilisce le misure da mettere in campo, dalle catture e abbattimenti e non solo. A Maggio, rilevato il ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 giugno 2022) : “Tutti i capi saranno abbattuti”. Dai cinghiali l’infezione dunque è passata ai primi due. Crescono i contagi daafricana e il virus, che a Roma aveva finora riguardato solo gli ungulati, giunge ai suini domestici. “Laprovocata dai cinghiali è arrivaata in un piccolodella zona perimetrata – ha detto l’assessore alla sanità Alessio D’Amato – Rilevati due casi di positività. Tutti i capi saranno abbattuti da parte dei servizi veterinari della Asl ed è in corso la riunione della task-force”. E’ la cabina di regia tra ministero della salute, commissario straordinario, prefettura di Roma, Regione, RomaCapitale e la città metropolitana e stabilisce le misure da mettere in campo, dalle catture e abbattimenti e non solo. A Maggio, rilevato il ...

