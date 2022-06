Palermo profuma di pizza

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 10 giugno 2022) Se dovessimo fare un elenco delle città più belle d’Italia sarebbe veramente una lista densa e potenzialmente infinita. Tuttavia, i parametri di bellezza possono essere differenti: parliamo di eleganza così come di maestosità, di piante a scacchiera, ricchezza di palazzi e architetture. Ci sono luoghi talmente ricchi di storia passata e presente che ancora oggi si fa fatica a scindere il lustro di un tempo dal decoro moderno. Accanto a tutto ciò che brilla di luce propria, c’è una bellezza differente, molto più silenzioso e nascosto, che viaggia su binari radicalmente opposti. Un fascino sottile, non visibile a tutti. Pensiamo a. La sua grandiosità non è data da linee moderne e pulite tipiche delle moderne metropoli o da materiali chiari ed eleganti. La partita si gioca su un gusto spinto per tutto ciò che è fatiscente, apparentemente sporco e impreciso, ...