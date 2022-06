No! Il Ceo di Pfizer non ha parlato di «obbedienza» dei pazienti attraverso un chip (Di venerdì 10 giugno 2022) Su Facebook circolano diversi post che sostengono che Albert Bourla, Ceo di Pfizer abbia detto: «Se potessimo far ingerire un chip, immaginate il grado di obbedienza che otterremo». Alcuni dei post fanno riferimento a un articolo de Il Giornale d’Italia che titola con la stessa citazione. Bourla, però, non ha mai parlato di «obbedienza» in questo contesto. Per chi ha fretta: Sì, il Ceo di Pfizer ha veramente parlato di chip da ingerire. No, non ha parlato di nessun «grado di obbedienza». Analisi Di seguito uno screenshot di uno dei post che diffondono la citazione travisata. Nella descrizione del post si legge: «Per fortuna eravamo complottisti….. video allegato Pfizer, Ceo a Davos: ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 giugno 2022) Su Facebook circolano diversi post che sostengono che Albert Bourla, Ceo diabbia detto: «Se potessimo far ingerire un, immaginate il grado diche otterremo». Alcuni dei post fanno riferimento a un articolo de Il Giornale d’Italia che titola con la stessa citazione. Bourla, però, non ha maidi «» in questo contesto. Per chi ha fretta: Sì, il Ceo diha veramentedida ingerire. No, non hadi nessun «grado di». Analisi Di seguito uno screenshot di uno dei post che diffondono la citazione travisata. Nella descrizione del post si legge: «Per fortuna eravamo complottisti….. video allegato, Ceo a Davos: ...

