Nations League 2022/2023: Mbappé salva la faccia alla Francia, Pasalic affonda la Danimarca (Di venerdì 10 giugno 2022) Va in archivio un’altra serata in compagnia della Nations League 2022/2023 e nel girone 1 di Lega A ancora risultati sorprendenti. Su tutti, il nuovo passo falso della Francia, che non va oltre l’1-1 in casa dell’Austria. Primo tempo eccezionale da parte dei padroni di casa, con Weimann che firma il gol del vantaggio – il primo per lui in Nazionale – e i ragazzi di Rangnick che giocano un calcio spiccio e decisamente efficace. Nella ripresa, però, Deschamps decide di mandare in campo i tanti big lasciati in panchina e uno di questi, la stella più luminosa Kylian Mbappe, firma il pareggio con uno scatto da centometrista e il tiro violento sotto la traversa. E’ vero forcing dei blues, ma oltre a una traversa ancora con Mbappé, non si segnalano altre occasioni degne di nota e così sono ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) Va in archivio un’altra serata in compagnia dellae nel girone 1 di Lega A ancora risultati sorprendenti. Su tutti, il nuovo passo falso della, che non va oltre l’1-1 in casa dell’Austria. Primo tempo eccezionale da parte dei padroni di casa, con Weimann che firma il gol del vantaggio – il primo per lui in Nazionale – e i ragazzi di Rangnick che giocano un calcio spiccio e decisamente efficace. Nella ripresa, però, Deschamps decide di mandare in campo i tanti big lasciati in panchina e uno di questi, la stella più luminosa Kylian Mbappe, firma il pareggio con uno scatto da centometrista e il tiro violento sotto la traversa. E’ vero forcing dei blues, ma oltre a una traversa ancora con, non si segnalano altre occasioni degne di nota e così sono ...

