LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Bagioli cerca l'impresa, gruppo a oltre 4? dalla fuga (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Giro DEL Delfinato 2022 14.43 Bruno Armirail (Groupama – FDJ) accusa qualche metro dai compagni di fuga. Il francese è il primo battistrada ad andare in difficoltà. 14.40 Il gruppo aumenta i giri del motore in salita, recuperati 20" in un paio di chilometri. 14.37 60 km all'arrivo, qualche alito di vento spira sulla corsa. 14.34 Ricordiamo la composizione della fuga: Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl Team), Warren Barguil (Team Arkéa Samsic), Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën Team), Bruno Armirail (Groupama – FDJ), Pierre Rolland (B&B Hotels – KTM), Victor Lafay (Cofidis) e Valentin Ferron (TotalEnergies). 14.33 4'25" il ritardo del plotone all'attacco

